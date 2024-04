Comemoração dos jogadores do Fluminense após gol no clássico com o Vasco - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 21/04/2024 22:45

Rio - No último sábado, 20, o Fluminense bateu o Vasco por 2 a 1 no Maracanã , em partida da terceira rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor encerrou uma sequência de 13 clássicos sem vitória. Em entrevista na zona mista do estádio, Martinelli comemorou o fim do jejum.

"Acho que não é peso, mas incomodava, sim, a gente. Time que quer ser campeão tem que vencer clássico. A gente sabe que tem concorrentes difíceis no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então, foi muito importante", disse Martinelli.

Manoel também concedeu entrevista aos jornalistas e valorizou o fim do jejum. O zagueiro disse que o triunfo era muito importante e ainda destacou que o grupo entrou muito focado para sair de campo com os três pontos.

"Chato, né? Não fizemos grandes partidas nos últimos jogos. A gente queria muito fazer um grande jogo, ainda mais num clássico, e sair com a vitória. Vitória era muito importante. Ficar 13 jogos sem ganhar um clássico é difícil, mas conseguimos uma grande vitória. Mérito de todos. Entramos muito focados. Conseguimos marcar muito bem. No final, tivemos chances de ampliar. Vitória foi excelente para continuarmos nosso trabalho", afirmou Manoel.

Relembre a sequência negativa em clássicos

- Fluminense 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2023)

- Fluminense 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2023)

- Botafogo 1 x 0 Fluminense (Brasileirão 2023)

- Flamengo 2 x 0 Fluminense (Copa do Brasil 2023)

- Fluminense 0 x 0 Flamengo (Brasileirão 2023)

- Vasco 4 x 2 Fluminense (Brasileirão 2023)

- Fluminense 0 x 2 Botafogo (Brasileirão 2023)

- Flamengo 1 x 1 Fluminense (Brasileirão 2023)

- Fluminense 0 x 0 Vasco (Carioca 2024)

- Flamengo 2 x 0 Fluminense (Carioca 2024)

- Fluminense 2 x 4 Botafogo (Carioca 2024)

- Fluminense 0 x 2 Flamengo (Carioca 2024)

- Flamengo 0x0 Fluminense (Carioca 2024)