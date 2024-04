Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 20/04/2024 20:20

Rio - O treinador do Fluminense, Fernando Diniz, ironizou ao comemorar o fim do jejum de vitórias de 13 clássicos, o maior da história do Tricolor, quebrado neste sábado com o resultado positivo de 2 a 1 contra o Vasco. O técnico afirmou que o clube carioca deixou de ganhar algumas partidas no ano passado e nesse ano para focar nos títulos da Libertadores e Recopa.

"É sempre bom ganhar, quebrou os 13 clássicos sem vencer. Essa notícia não dava pra ficar. Muita gente vai ficar triste, não vai dar pra criar caos. Até recapitulando, muito clássico que a gente deixou de ganhar na conta foi por causa da Libertadores, da Recopa. Se tivesse um outro jogo, a gente teria que poupar e poderia ser que não ganhasse. As pessoas gostam de colocar tudo na mesma conta. Vamos ver qual vai ser o próximo assunto para polemizar", disse.

O Fluminense entrou em campo com uma dupla de zaga diferente neste sábado formada por Manoel e Felipe Melo. Fernando Diniz elogiou os jogadores, mas afirmou que o sistema defensiva ainda precisa de ajustes.

"O sistema defensivo precisa melhorar. Algumas coisas estamos fazendo bem, especialmente na marcação mais alta. Mas quando a gente baixa o bloco, permitimos cruzamento com muita facilidade. Quando pegamos um time especialista nesse tipo de jogada, que é o caso do Vasco, a primeira coisa é evitar que o cruzamento seja feito", comentou.