Felipe Melo, que fez três gols em 2023, ainda não desencantou na atual temporada - Lucas Mercon / Fluminense

Felipe Melo, que fez três gols em 2023, ainda não desencantou na atual temporadaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 20/04/2024 14:30 | Atualizado 20/04/2024 14:32

Rio - Uma das marcas do Fluminense em 2023 foi a coletividade e ela envolvia uma distribuição de gols nos setores do campo. Embora Germán Cano tenha sido o artilheiro isolado com 40 gols, o Tricolor contou com seus defensores balançando as redes em muitos momentos da temporada. Em 2024, nenhum jogador que atua neste setor do campo e que faz parte do elenco fez gols até o momento.

O zagueiro Luan Freitas, de 23 anos, foi o único a marcar pelo Fluminense, porém, o jovem acabou sendo emprestado ao Paysandu. Atualmente o clube carioca conta com Felipe Melo, Manoel, Felipe Andrade, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marlon Santos atuando no setor. Além deles, o Tricolor tem os laterais Samuel Xavier, Guga, Marcelo e Diogo Barbosa.

O atleta do setor defensivo do Fluminense que fez mais gols em 2023 foi Nino, que atualmente defende o Zenit. O zagueiro viveu seu ano mais artilheiro da carreira e balançou as redes em cinco oportunidades. Com um gol a menos, Samuel Xavier também teve sua temporada mais goleadora. Ele fez quatro gols, sendo dois nas oitavas de finais da Libertadores.

Depois deles, Felipe Melo foi o defensor que fez mais gols. O veterano balançou as redes em três oportunidades. Principal nome do elenco do Fluminense, o lateral-esquerdo Marcelo balançou as redes em duas oportunidades. Os laterais reservas Guga e Diogo Barbosa fizeram um gol em 2023 e o zagueiro Victor Mendes, que acabou afastado por envolvimento em manipulação de resultados, também balançou as redes em uma oportunidade.