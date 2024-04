No Campeonato Carioca, Yago foi um dos destaques da campanha histórica do Nova Iguaçu - Divulgação / NIFC

Publicado 18/04/2024 18:00

Curitiba - O Coritiba anunciou, nesta quinta-feira (18), a contratação do meio-campista Yago, que pertence ao Fluminense , por empréstimo com opção de compra. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o atleta teve destaque na histórica campanha do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca deste ano, quando estava emprestado ao time da Baixada.