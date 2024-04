Marcelo em treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Marcelo em treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 18/04/2024 16:25

Rio - O Fluminense pode ganhar reforços importantes para o clássico com o Vasco, que acontecerá no próximo sábado (20), às 16h, no Maracanã. Felipe Melo e Marcelo, poupados na derrota para o Bahia, na última terça (16), devem voltar ao time titular. Além deles, Keno retornou aos treinamentos após quase um mês fora e pode ser relacionado para o confronto.

Felipe Melo e Marcelo ficaram de fora da última partida do Fluminense, contra o Bahia, em Salvador, por desgaste, mas treinaram normalmente com o elenco. Já o camisa 11 havia sofrido uma torção no tornozelo esquerdo durante treino, desfalcando a equipe nas últimas quatro partidas (Alianza Lima, Colo-Colo, Bragantino e Fortaleza).

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz ainda não poderá contar com os zagueiros Marlon e Thiago Santos, os meias Gabriel Pires e Renato Augusto, e o atacante Lelê, todos lesionados. Renato Augusto é o único que está próximo de retornar, pois já iniciou os trabalhos de transição.

Contra o Vasco, o Fluminense busca sua primeira vitória no Brasileirão após empatar por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, na primeira rodada, e, na seguinte, perder para o Bahia por 2 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova. Além disso, o Tricolor quer acabar com sua sequência negativa de 13 clássicos sem vitória.