Fluminense terá maratona de jogos fora do Rio de Janeiro Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 18/04/2024 07:00 | Atualizado 18/04/2024 10:45

Rio - O Fluminense terá uma maratona nas próximas três semanas. Na reta final deste mês e na primeira quinzena do próximo, o Time de Guerreiros terá compromissos pela Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e vai percorrer cerca de 19 mil quilômetros em viagens.

Após o clássico contra o Vasco, no sábado (20), o Fluminense fará cinco de seis jogos fora do Rio de Janeiro. Em meio a crise pela má fase, a maratona longe da torcida não vem em boa hora. Para piorar a situação, o único compromisso no Rio não deve ser no Maracanã por causa de outros dois eventos na cidade.

Entre os compromissos fora do Rio de Janeiro, o Fluminense viaja para Assunção, no Paraguai, e Santiago, no Chile, pela Libertadores. Já no Brasil, vai duas vezes à São Paulo para enfrentar o Corinthians e São Paulo, pelo Brasileirão, além do duelo contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, pela Copa do Brasil.

Ao todo, o Fluminense deve percorrer 19 mil quilômetros. O maior trajeto é para Santiago, no Chile: cerca de 8,7 km somando a ida e volta. Depois, o Maranhão, com aproximadamente 6,1 km. Aliás, é bem provável que o Fluminense viaje para Assunção, no Paraguai, e depois siga direto para São Paulo e Maranhão.

Calendário do Fluminense

25/4 - Cerro Porteño x Fluminense - Assunção (Paraguai) - Libertadores

28/4 - Corinthians x Fluminense - São Paulo - Campeonato Brasileiro

1/5 - Sampaio Corrêa x Fluminense - Maranhão - Copa do Brasil

4/5 - Fluminense x Atlético-MG - Rio de Janeiro - Campeonato Brasileiro

9/5 - Colo-Colo x Fluminense - Santiago (Chile) - Libertadores

13/5 - São Paulo x Fluminense - São Paulo - Campeonato Brasileiro

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.