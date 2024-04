Marlon passou por artroscopia - Marcelo Goncalves / Fluminense

Marlon passou por artroscopiaMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 17/04/2024 09:30 | Atualizado 17/04/2024 09:52

Rio - O zagueiro Marlon Santos, de 28 anos, que se submeteu a uma artroscopia no joelho direito ainda não teve seu futuro definido no Fluminense. Com contrato de empréstimo ao Tricolor até junho, o defensor pode não atuar mais pelo clube carioca, já que irá ficar afastado por um tempo dos gramados.

O Fluminense não divulga prazos de recuperação, porém, uma artroscopia costuma levar pelo menos um mês para que os jogadores sejam liberados. O defensor também deverá passar por um recondicionamento físico até voltar à disposição de Fernando Diniz.

Em 2024, Marlon atuou em apenas três partidas. Ele vinha sofrendo com dores na região, porém, no começo o Fluminense optou por um tratamento conservador. Somente em abril, o Tricolor optou por uma operação na região.

Revelado em Xerém, Marlon voltou ao Fluminense no meio do ano passado emprestado por um ano pelo Shakhtar Donetsk. Apesar de ter sido importante no título da Libertadores, o defensor não conquistou a posição de titular o que era esperado. No começo do ano, o Tricolor manifestou interesse de renovar o seu empréstimo, porém, além da indefinição do clube ucraniano, com os problemas físicos do zagueiro a situação se tornou ainda mais inceta.