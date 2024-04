David Braz conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Cariocas pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

David Braz conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Cariocas pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/04/2024 16:19 | Atualizado 16/04/2024 16:20

conquistas do Campeonato Carioca e da Libertadores.

O Fluminense confirmou a saída de David Braz, que acertou com o Goiás , e se despediu dele nesta terça-feira (16). Em uma postagem nas redes sociais, o clube divulgou um vídeo com gols e momentos do zagueiro de 36 anos com a camisa tricolor, como nas

"Três anos, dois Cariocas, uma Conmebol Libertadores e uma Conmebol Recopa depois, nos despedimos de um dos Guerreiros que formaram um time vencedor. David Braz foi peça fundamental do Fluminense nos últimos três anos, dentro e fora do campo. Além de um grande líder, um vencedor nato. Nos faltam palavras pra agradecer a entrega e identificação que o camisa44 teve com as três cores. Muito obrigado por tanto, Braz. E sucesso na sua caminhada", postou o clube.



Três anos, dois Cariocas, uma Conmebol Libertadores e uma Conmebol Recopa depois, nos despedimos de um dos que formaram um time vencedor. @David_Braz foi peça fundamental do Fluminense nos últimos três anos, dentro e fora do campo. Além de um grande líder,… pic.twitter.com/nU1W3mwpbs — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 16, 2024

David Braz chegou ao Fluminense no meio de 2021. No total, ele vestiu a camisa tricolor em 83 partidas, marcando quatro gols e dando uma assistência. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa e dois Campeonatos Cariocas pelo Tricolor.



O zagueiro já havia se despedido dos companheiros na segunda-feira (15). Sem espaço nesta temporada, o experiente jogador tinha contrato até o meio do ano e foi liberado para assinar com o Goiás e disputar a Série B do Brasileirão.