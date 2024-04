Paulo Henrique Ganso voltou a ter boa atuação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/04/2024 15:27

O tropeço no Maracanã com o 2 a 2 com o Red Bull Bragantino , na estreia no Brasileirão de 2024, obriga o Fluminense a se recuperar fora de casa . É o que acredita Paulo Henrique Ganso, que não quer ver possíveis candidatos ao título se distanciando.

"Todo ponto faz diferença. Acabamos deixando escapar dois pontos em casa com o empate na estreia e agora temos que buscar a vitória na Bahia. Temos que nos manter no topo da tabela, pois será importante para a gente conseguir ser campeão no fim do ano", afirmou Ganso em entrevista ao site oficial do Fluminense.



Após a boa atuação no jogo de sábado, principalmente no primeiro tempo, o camisa 10 do Fluminense espera manter o nível para ajudar a equipe mais uma vez.



"Cada um tem sua responsabilidade e eu tenho a minha também de poder ajudar a equipe dentro de campo, auxiliando todo mundo. O mais importante é a gente estar junto como time, como grupo. Essa é a nossa força e por isso a gente está melhorando a cada partida".