Manoel em treinamento do Fluminense nesta segunda-feira (15)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 15/04/2024 14:41

Rio - O zagueiro Manoe, de 34 anos, treinou novamente pelo Fluminense nesta segunda-feira (15) e está próximo de retornar aos gramados. O veterano será relacionado e tem boas chances de ser titular contra Bahia, nesta terça-feira (16), às 21h30, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

empate do Tricolor com o Bragantino por 2 a 2. Ele vinha se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida em treinamento no CT Carlos Castilho e não foi relacionado nos últimos jogos. Manoel voltou a treinar pelo Fluminense no último domingo (14), um dia após o. Ele vinha se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida em treinamento no CT Carlos Castilho e não foi relacionado nos últimos jogos.

De acordo com informações do portal "GE", o Fluminense deve ter duas mudanças em relação à equipe que entrou em campo nas duas últimas partidas na temporada. Felipe Melo e Marcelo devem ser poupados em Salvador. A tendência é que o Tricolor entre em campo com: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Martinelli e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Marquinhos, Jhon Arias e Germán Cano.

Na atual temporada, Manoel atuou por 98 minutos, ambos nos dois jogos contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca. Antes disso, o zagueiro esteve suspenso por oito meses após testar positivo para a substância "ostarina" em exame antidoping.

Manoel foi contratado pelo Fluminense em 2021. No ano seguinte, viveu o seu melhor momento com a camisa tricolor, quando fez 51 jogos, sete gols e duas assistências. Ao todo, soma 87 partidas, nove gols e duas assistências. O zagueiro tem contrato até o fim deste ano.