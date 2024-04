Thiago Silva é alvo do Fluminense para a próxima janela - AFP

Thiago Silva é alvo do Fluminense para a próxima janelaAFP

Publicado 15/04/2024 09:50

Rio - Com problemas na defesa, o Fluminense deve buscar soluções caseiras até a abertura da próxima janela de transferências. A prioridade da diretoria tricolor é pela contratação do zagueiro Thiago Silva, de acordo com o "ge". O jogador tem contrato com o Chelsea, da Inglaterra, até junho deste ano, quando termina a temporada europeia.

Thiago Silva não deve renovar com o clube inglês. O jogador, de 39 anos, já pode assinar pré-contrato com outra equipe. A ideia inicial da diretoria do Fluminense era contratá-lo já no início deste ano, sendo o substituto natural de Nino, que foi negociado com o Zenit, da Rússia. Entretanto, os ingleses decidiram não liberá-lo, o que impediu o acerto.

Já nomes como Robert Renan, do Internacional, não estão em pauta no momento no Fluminense. O zagueiro pertence ao Zenit, da Rússia, e está emprestado ao time gaúcho. Sendo assim, uma negociação só poderia ser realizada em julho, já que se configuraria uma transferência internacional.

O Fluminense convive com problemas na defesa desde o início da temporada. Marlon, que era visto como o substituto de Nino até uma possível contratação de Thiago Silva, se reapresentou com dores no joelho. Recentemente, passou por uma artroscopia. Manoel estava suspenso por doping, voltou a ficar disponível, mas se lesionou, assim como Thiago Santos, que virou zagueiro.



Sem Marlon, Manoel e Thiago Santos, a defesa do Fluminense foi formada por Felipe Melo e Martinelli nos últimos dois jogos. Outra opção é o zagueiro Felipe Andrade, que subiu recentemente para o elenco profissional e se destacou no Carioca sob o comando de Marcão. Diniz utilizou o jovem durante o segundo tempo nas últimas duas partidas.

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreou com empate diante do Bragantino, no Maracanã, enquanto a equipe baiana foi derrotada pelo Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.