Yago estava emprestado ao Nova Iguaçu e foi eleito a revelação do CariocaFoto: Betinho Martins / Nova Iguaçu

Publicado 15/04/2024 15:36 | Atualizado 15/04/2024 15:52

Rio - Após fazer um ótimo Campeonato Carioca pelo vice-campeão Nova Iguaçu, o meia Yago está de casa nova. Emprestado pelo Fluminense, o jogador defenderá o Coritiba até o final da temporada, com cláusula de opção de compra. A informação é do site "ge".

Yago foi um dos destaques do Nova Iguaçu na histórica campanha do clube da Baixada no Campeonato Carioca. O jovem de 22 anos marcou três gols e deu três assistências em 14 jogos e foi eleito a revelação do estadual.

O meia se reapresentou ao Fluminense na semana passada, após a decisão do torneio regional. No último sábado (13), renovou seu contrato com o clube das Laranjeiras até o final de 2026