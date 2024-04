Jogada de bola aérea em Fluminense x Red Bull Bragantino - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/04/2024 13:25 | Atualizado 15/04/2024 13:29

Rio - O Fluminense voltou a sofrer com a bola aérea. O Tricolor empatou com o Bragantino por 2 a 2 , no sábado (13), pela 1ª rodada do Brasileirão. O Time de Guerreiros fez um bom primeiro tempo, saiu na frente do placar, mas sofreu a virada na etapa final e precisou correr atrás do empate. Os dois gols do time paulista foram pelo alto, expondo a fragilidade da defesa tricolor.

Os últimos três gols sofridos pelo Fluminense foram em bola aérea. Além dos tentos de Eduardo Sasha e Borbas, no sábado, o Tricolor também sofreu na bola aérea diante do Colo-Colo, do Chile, pela Libertadores. Os números pioram se considerar que 6 dos últimos 10 gols sofridos pela equipe foram pelo alto. Já na temporada, são oito gols de bola aérea.

Desde que os titulares estrearam na temporada, 50% dos gols sofridos foram desta forma. Em 2024, são 18 gols sofridos, sendo 16 com os titulares. Dos 16 gols sofridos pelo time principal, oito foram em bola aérea. Todos eles foram nos últimos nove jogos. No período, o Fluminense enfrentou a LDU-EQU, Botafogo, Flamengo, Alianza Lima-PER, Colo-Colo-CHI e Bragantino.

Últimos jogos do Fluminense:

LDU 1 x 0 Fluminense (Arce)

Flamengo 2 x 0 Fluminense

Fluminense 2 x 0 LDU

Fluminense 2 x 4 Botafogo (Marlon Freitas e Emerson Urso)

Fluminense 0 x 2 Flamengo (Everton Cebolinha e Pedro)

Flamengo 0 x 0 Fluminense

Alianza Lima 1 x 1 Fluminense

Fluminense 2 x 1 Colo-Colo (Guilhermo Paiva)

Fluminense 2 x 2 Bragantino (Eduardo Sasha e Thiago Borbas)

Sem Marlon, Manoel e Thiago Santos à disposição, o técnico Fernando Diniz optou por improvisar o volante Martinelli na defesa ao lado de Felipe Melo, enquanto Lima ocupou a vaga no meio-campo. Contra o Colo-Colo, Guilhermo Paiva aproveitou a superioridade sobre Lima. Já diante do Bragantino, Sasha e Borbas levaram a melhor contra Cano e Martinelli, respectivamente.

Dos lesionados, Manoel está mais próximo do retorno aos gramados. O jogador já está em estágio avançado de recuperação e deve ser relacionado para a próxima partida. A titularidade depende de Diniz. O zagueiro Felipe Andrade, que foi utilizado no segundo tempo dos últimos dois jogos, é outra opção. O jovem se destacou no Carioca sob o comando de Marcão, mas ganhou poucas chances com Diniz.

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreou com empate diante do Bragantino, no Maracanã, enquanto a equipe baiana foi derrotada pelo Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.