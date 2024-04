Lance do jogo entre Fluminense e Bragantino - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 13/04/2024 22:58

Rio - O Fluminense empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 no Maracanã, na noite deste sábado, 13, pela primeira rodada do Brasileirão 2024. A equipe de Diniz abriu o placar com Lima, já nos minutos finais da etapa inicial, depois de tanto pressionar. No retorno do intervalo, o Tricolor sofreu um apagão e viu o Massa Bruta tomar a frente no placar com Eduardo Sasha e Thiago Borbas. A virada fez o Flu acordar, e Lima apareceu novamente para balançar as redes e, dessa vez, dar números finais ao jogo.

O time do técnico Fernando Diniz volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. O jogo em questão é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

Fluminense e Red Bull Bragantino promoveram um grande primeiro tempo no Maracanã. O Flu, como de costume, teve mais posse de bola e soube tirar proveito desse cenário para atacar o adversário. Ao longo da etapa inicial, o Flu chegou a finalizar 12 vezes, colocou duas bolas no travessão e viu o goleiro Cleiton fazer ao menos três grandes defesas.

De tanto pressionar, o Tricolor conseguiu furar o sistema defensivo do Massa Bruta aos 49 minutos. Ganso, grande nome do primeiro tempo ao lado de Marquinhos, foi rápido para a cobrança de escanteio e levantou a bola na medida para Lima. O meia subiu livre de marcação, já que o Bragantino ainda não estava arrumado, e cabeceou firme para balançar as redes.

A equipe de Pedro Caixinha, por sua vez, não facilitou a vida do Fluminense. O Bragantino, sobretudo na primeira metade da etapa inicial, conseguiu empurrar o Tricolor para trás e encontrou espaços. No entanto, as poucas finalizações ou foram para fora ou pararam em Fábio.

No retorno do intervalo, o jogo mudou completamente de figura. Isso porque o Fluminense sofreu um apagão e mostrou dificuldade para marcar o adversário na bola aérea. Assim, o Red Bull Bragantino construiu a virada em menos de dez minutos.

Aos dois, Vitinho, que tinha acabado de entrar, foi para a cobrança de falta e levantou na medida para Eduardo Sasha, que subiu para desviar de cabeça e empatar. Aos sete, Vitinho recebeu pelo lado esquerdo e cruzou para Thiago Borbas, que também entrou no intervalo, finalizar de cabeça e balançar as redes do Flu.

Minutos depois, o Fluminense se reorganizou e finalmente voltou para a partida. O Tricolor cresceu e buscou o empate aos 23 minutos. Lima recebeu em liberdade pelo meio e resolveu arriscar de longe. A bola saiu forte dos pés do meio-campista, desviou em Luan Cândido e tirou qualquer chance de defesa para o goleiro Lucão do lance.

O momento do jogo virou, e a equipe do técnico Fernando Diniz foi para cima. O Fluminense tentou, mas não conseguiu a virada. Assim, estreou no Campeonato Brasileiro com empate.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Red Bull Bragantino

Data e Hora: 13/04/2024, às 21h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)



Cartões amarelos: Marquinhos, Guga e André (FLU) / Luan Cândido, Juninho Capixaba, Vitinho e Jadsom (RBB)

Cartões vermelhos: -

Gols: Lima (1-0) (49'/1ºT) / Eduardo Sasha (1-1) (02'/2ºT) / Thiago Borbas (1-2) (07'/2ºT) / Lima (2-2) (23'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier (Douglas Costa, 13'/2ºT), Martinelli, Felipe Melo (John Kennedy, 13'/2ºT) e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso (Felipe Andrade, 35'/2ºT); Marquinhos, Jhon Arias e Germán Cano (Kauã Elias, 44'/2ºT).

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton (Lucão, Intervalo); Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Raul (Thiago Borbas, Intervalo) e Gustavinho (Eric Ramires, Intervalo); Laquintana (Vitinho, Intervalo), Mosquera e Eduardo Sasha.