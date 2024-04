Fábio, do Fluminense, no jogo contra o Red Bull Bragantino - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 14/04/2024 00:23 | Atualizado 14/04/2024 00:23

Rio - Fábio fez história ao entrar em campo no empate do Fluminense com o Red Bull Bragantino por 2 a 2, neste sábado, 13 . Isso porque ele se tornou o atleta mais velho a jogar na Série A do Brasileirão. O goleiro disputou a partida diante do Massa Bruta com 43 anos, seis meses e 14 dias.

O antigo recorde pertencia a Zé Roberto. A última partida do ex-jogador no Brasileirão foi na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 2 a 0, no Allianz Parque, em 2017. Na ocasião, ele tinha 43 anos, quatro meses e 21 dias.

Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, fecha o Top3. O último jogo do ex-goleiro no Campeonato Brasileiro foi na vitória do Tricolor Paulista sobre o Coritiba por 2 a 1, no Couto Pereira, em 2015. Na época, ele tinha 42 anos, nove meses e três dias.