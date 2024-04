Gabriel Pires, do Fluminense, durante treino no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Rio - Contratado como reforço do Fluminense para 2024, o volante Gabriel Pires, de 30 anos, só entrou em campo em duas oportunidades. O jogador vem sofrendo com problemas físicos e lesões. A pouca presença em jogos é algo que vem acompanhando sua carreira nos últimos anos. Desde 2016, que o volante não faz mais de 40 partidas em um ano.

Gabriel Pires chegou ao Fluminense após não ter seu contrato renovado com o Botafogo. Um dos motivos da sua não permanência foi a questão dos lesões. Elogiado pela qualidade técnica, o volante só entrou em campo em 34 jogos no ano passado.

A última vez que Gabriel Pires atuou mais de 40 partidas aconteceu em 2016. Na ocasião, ele defendia o Leganés, da Espanha, e contando os jogos das duas temporadas europeias que aconteceram naquele ano, o volante participou de 41 jogos pelo clube. Em 2017, atuando pelo próprio Leganés e pelo Benfica, o jogador do Fluminense bateu na trave, atuando em 38 duelos.



Gabriel Pires, de 30 anos, assinou contrato em definitivo com o Fluminense até o fim de 2025. Ele foi formado na base do Vasco, passou pela Juventus, da Itália, mas jamais atuou pela equipe principal. O volante também atuou por Spezia, Livorno, Pescara, todos da Itália, e pelo Al-Gharafa, do Catar.