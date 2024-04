Felipe Melo foi um dos autores dos gols da vitória do Fluminense sobre o Bragantino em 2023 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/04/2024 09:19 | Atualizado 13/04/2024 09:20

Rio - O Fluminense fará sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2024 neste sábado (13), quando retorna ao Maracanã, às 21h, para enfrentar o Bragantino, pela primeira rodada da competição. Para o confronto, o Tricolor conta um fator favorável: o retrospecto recente positivo como mandante nos duelos contra o Massa Bruta.

Desde que o Bragantino retornou à primeira divisão, em 2020, o Fluminense foi mandante em cinco duelos contra a equipe paulista, sendo quatro pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Nessas ocasiões, o Tricolor venceu quatro jogos e empatou um: justamente no ano de acesso do Massa Bruta à Série A, quando os times empataram por 0 a 0.

A última partida que as duas equipes disputaram sob o mando do Fluminense foi, justamente, no Brasileirão do ano passado. Em jogo válido pela nona rodada daquela edição do campeonato, o Tricolor triunfou sobre o Bragantino, no Maracanã, por 2 a 1. Ganso e Felipe Melo foram os autores dos gols do clube das Laranjeiras.

O Fluminense, entretanto, não possui esse mesmo retrospecto positivo como visitante. Nos cinco jogos que o Bragantino foi mandante desde 2020, o Tricolor venceu apenas um, além de ter empatado outro e perdido os três restantes.