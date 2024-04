Destaque do Fluminense, Arias - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 12/04/2024 14:42

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, o meia-atacante Jhon Arias, de 26 anos, teve seu nome vinculado a uma possível investida do Atlético de Madrid. O jornal espanhol "AS" noticiou que o clube deseja a contratação do colombiano para a próxima temporada.

O treinador Diego Simeone seria um dos entusiastas do futebol de Arias, e o Atlético poderia fazer uma proposta entre 15 a 17 milhões de euros (algo em torno de R$ 81 a 92 milhões) pelo colombiano. O Fluminense tem apenas 50% dos seus direitos.



A publicação afirma que outros clubes têm interesse no jogador. Entre eles estaria o Crystal Palace, que tem John Textor, como um dos seus administradores. Arias já recusou propostas do futebol russo e deseja uma transferência para o futebol europeu somente em caso de ligas mais importantes, que é o caso da espanhola. O seu contrato se encerra em 2026.



Jhon Arias chegou ao Fluminense em 2021 no meio da temporada e no ano seguinte se tornou peça fundamental no Tricolor. O colombiano é um dos ídolos do atual elenco campeão da Libertadores. Ele também conquistou dois Cariocas e a Recopa Sul-Americana, quando marcou os dois gols do título sobre a LDU, no Maracanã.