Marquinhos vive bom momento pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 11/04/2024 13:25

já sabia que faria outras funções sob o comando de Fernando Diniz, demonstrou desejo de aprender e elogiou o estilo único do treinador. Antes de se destacar neste início de Libertadores, com participação nos três gols do Fluminense (marcou duas vezes e deu uma assistência), Marquinhos jogou como lateral e não mostrou incômodo com a improvisação. Pelo contrário. O atacante admite quee elogiou o estilo único do treinador.

Ao ser perguntado sobre as semelhanças entre os trabalhos do atual comandante e de Mikel Arteta, com quem trabalhou e teve poucas chances no Arsenal, Marquinhos mostrou dificuldade em fazer uma comparação entre os dois. Mas por causa das características de jogo de Diniz.



"Com Arteta tem um pouco de gostar da bola, de propor o jogo o tempo todo. Mas o professor Fernando é muito diferente. É até difícil falar. Acho que ninguém no mundo faz. Só ele aqui no Fluminense. A semelhança de querer propor o jogo, ser ofensivo, tem um pouco com o Arteta. Mas o jeito que a gente joga, tudo que a gente faz aqui é só dele" avaliou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11).



Marquinhos conta como foi conversa com Diniz

Emprestado até o fim da temporada pelo Arsenal, o atacante de 21 anos volta a trabalhar com Diniz, como aconteceu ao subir para os profissionais do São Paulo. Aquele contato inicial foi determinante para o convite de retornar ao Brasil para ter mais chances de jogar, mas com condição que o jovem jogador teria que cumprir. E já fez duas vezes.

"Ele deixou bem claro que viria para cá para jogar não só na minha posição, mas também aprender a jogar em outras posições dentro do campo. Para mim foi tranquilo quando ele chegou em mim na semana antes do jogo, conversou comigo e perguntou se eu poderia ajudá-lo (na lateral). Fui e lá e acho que fiz um grande jogo. Estou aqui para aprender com ele e todo o grupo", afirmou.

Sobre o momento especial pelo Fluminense, Marquinhos celebrou o primeiro gol no Maracanã e também poder balançar as redes na semana do aniversário.

"Estou vivendo um momento mágico, uma semana muito especial. Já encaixou com o jogo do Alianza, na estreia na Libertadores (garantiu o 1 a 1 em Lima). Domingo (7) foi meu aniversário. E na terça-feira (9), realizei o sonho de marcar um gol no Maracanã ao lado do torcedor tricolor. Foi maravilhoso", disse.

Decepção na Europa e futuro

O atacante também não escondeu o desejo de retornar à Europa, após uma primeira experiência sem grande sucesso, com apenas seis partidas pelo Arsenal na temporada 2022/23, e outras sete pelo Nantes.



"Quando você sai do Brasil muito novo, tem ainda o período de adaptação ao futebol europeu, que é um pouco diferente do sul-americano. Acho que faz parte do processo. Eu vou aprender muito, vai ser um ano muito bom para mim. E lá na frente quero voltar para a Europa e estar mais preparado", completou.