Manoel deve desfalcar o Fluminense em estreia no Brasileirão - Lucas Mercon / Fluminense

Manoel deve desfalcar o Fluminense em estreia no BrasileirãoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/04/2024 08:30 | Atualizado 11/04/2024 08:39

Rio - A defesa deve continuar sendo um problema para o técnico Fernando Diniz na próxima partida. O zagueiro Manoel apresentou evolução na recuperação da lesão no tornozelo esquerdo, mas deve ser desfalque na partida contra o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, segundo informações do jornalista Victor Lessa.

Manoel está em estágio avançado da transição para retornar aos gramados, mas é improvável que tenha condições de jogo. O zagueiro voltou a ficar à disposição após cumprir uma suspensão de oito meses por doping, mas sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante treinamento no CT Carlos Castilho e não foi relacionado nos últimos jogos.

Na atual temporada, Manoel foi relacionado em quatro partidas e foi utilizado em duas — ambas contra o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Além disso, ele foi suplente não utilizado contra o próprio Flamengo e diante do Botafogo na Taça Guanabara.

Manoel foi contratado pelo Fluminense em 2021. No ano seguinte, viveu o seu melhor momento com a camisa tricolor, quando fez 51 jogos, sete gols e duas assistências. Ao todo, soma 87 partidas, nove gols e duas assistências. O zagueiro tem contrato até o fim deste ano.

Após vencer o Colo-Colo, do Chile, por 2 a 1, o Fluminense se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Time de Guerreiros volta a campo no próximo sábado (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã, contra o Bragantino, pela primeira rodada da competição.