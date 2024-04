Yago estava emprestado ao Nova Iguaçu e foi eleito a revelação do Carioca - Vitor Melo / Nova Iguaçu

Yago estava emprestado ao Nova Iguaçu e foi eleito a revelação do CariocaVitor Melo / Nova Iguaçu

Publicado 10/04/2024 18:48 | Atualizado 10/04/2024 18:49

Rio - Após vencer o Colo-Colo, do Chile, nesta última terça-feira (9), o Fluminense se reapresentou com novidades nesta quarta (10), no CT Carlos Castilho. Um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca de 2024, o meia Yago Ferreira retornou ao clube após a passagem de empréstimo.

Em seu primeiro dia no CT Carlos Castilho, Yago realizou exames no departamento médico. Ele sofreu uma entorse no tornozelo durante a semifinal contra o Vasco e jogou limitado na final contra o Flamengo. O jogador tem contrato até o fim deste ano e tem conversas avançadas pela renovação até 2026.

Apesar da negociação pela renovação, a permanência do jogador no clube não está garantida e um novo empréstimo não está descartado. Inicialmente, o técnico Fernando Diniz sinalizou de forma positiva sobre o retorno, mas as oportunidades dependerão do desempenho nos treinamentos.

Yago Ferreira, de 22 anos, é filho do ex-jogador Iranildo, que teve passagens marcantes por Botafogo e Flamengo nos anos 90. O meio-campista estava emprestado ao Nova Iguaçu, onde foi eleito a revelação do Campeonato Carioca de 2024. Ele soma três gols e três assistências em 14 jogos na temporada.