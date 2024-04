Cano marcou na vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo - Marcelo Gonçalves/Fluminense Fc

Cano marcou na vitória do Fluminense sobre o Colo-ColoMarcelo Gonçalves/Fluminense Fc

Publicado 10/04/2024 07:30 | Atualizado 10/04/2024 07:32

Fora da estreia - empate em 1 a 1 com o Alianza Lima -, o atacante argentino garantiu Germán Cano começou a Libertadores de 2024 como fez em toda a campanha do título em 2023, quando foi o Rei da América: fazendo gol., o atacante argentino garantiu a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Colo-Colo , terça-feira (9) no Maracanã, e tenta deixar para trás o começo de temporada complicado, com lesão e pouca bola na rede.

Cano mostrou alívio ao encerrar o jejum de cinco partidas sem marcar - desde 8 de fevereiro, contra o Sampaio Corrêa - e chegou ao terceiro gol em oito jogos que disputou em 2024. E foi justamente no retorno aos gramados após exatamente um mês. Recuperado de entorse no joelho direito, ele tenta, a partir de agora, retomar a rotina de fazer gols pelo Tricolor.



"Não foi fácil ficar quase quatro semanas fora.Tive que tirar líquido (do joelho) em várias oportunidades. Quero parabenizar a todos, departamento médico, fisioterapia, porque me ajudaram muito nessa recuperação, para que eu pudesse voltar e fazer o meu melhor para ajudar o Fluminense a ganhar o jogo", afirmou.



Germán Cano é o artilheiro e líder em participações em gols (16) das últimas 2 edições da Libertadores.



13 jogos

14 gols (!)

2 assistências

73 mins p/ participar de gol (!)

78% conversão de chances claras (!)

54 finalizações (30 no gol!)

Nota Sofascore 7.88 pic.twitter.com/Vc5GpE0Q9F — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 10, 2024

Após um primeiro tempo em que teve poucas oportunidades, Cano recebeu mais bolas dos companheiros no segundo tempo, como a assistência de Marquinhos para o 2 a 1. O jovem atacante recebeu elogios.

"A gente praticamente jogou com todos os jogadores que já estavam no time há um bom tempo e que se conhece mais. Todo mundo sabe o que tem que fazer dentro do campo. Também tentamos ajudar o Marquinhos, que é um garoto que está começando e está entendendo a nossa ideia de jogo, mas que foi muito importante", avaliou.



O camisa 14 também celebrou a primeira vitória na atual edição da Libertadores, o que colocou o Fluminense na liderança do Grupo A, com quatro pontos. Ele também minimizou a dificuldade encontrada pelo time no Maracanã.



"Conseguimos uma boa vitória contra um grande rival que é o Colo a Colo. Eles lutaram, correram muito, então a gente tentou fazer o nosso melhor para poder ganhar. É jogo atrás jogo, com os pés no chão e continuando trabalhando, porque na Libertadores não é nada fácil", completou.