Fernando Diniz em entrevista coletiva após vitória do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Rio - O atual campeão Fluminense conheceu sua primeira vitória na Conmebol Libertadores ao vencer o Colo-Colo (CHI) pelo placar de 2 a 1, na noite desta terça-feira (9), no Maracanã. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz analisou o bom resultado em casa e destacou a importância de Martinelli, que atuou como zagueiro desde o início.

"Martinelli foi muito bem como zagueiro. Ele só não joga de goleiro comigo. Já jogou de atacante, de 10... Essa versatilidade dele é importante. Com ele, nós ganhamos mais ritmo na saída. Ganhamos mais agressividade. Então acho que funcionou. Isso não significa que ele vai jogar todos os jogos dessa forma. Obviamente a gente fica mais exposto", disse o técnico.

Martinelli, volante do Fluminense, em entrevista coletiva Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense não brilhou muito contra os chilenos, que souberam marcar ao longo do duelo e dificultaram o trabalho da equipe carioca diante dos mais de 44 mil torcedores. Na análise de Diniz, os comandados de Jorge Almirón, que comandou o Boca Juniors na final de 2023, levaram perigo devido às circunstâncias.

"Foi um jogo que o adversário soube valorizar a nossa vitória. Tínhamos treinado das duas formas, com eles subindo a marcação e marcando em bloco médio. Eles tentaram de tudo para dificultar as coisas para a gente. Fizemos um gol dentro das nossas características. Tivemos dificuldade de encaixar a marcação alta no começo do jogo. No primeiro lance de perigo deles, levamos o gol. Se isso não acontecesse, controlaríamos o ritmo da partida. No segundo tempo, fizemos o gol e tivemos outras chances para marcar. Poderíamos ter feito o terceiro, mas não fizemos e o jogo ficou perigoso."

Um ponto importante ao fim do duelo com o Colo-Colo foi a lesão do atacante Lelê, que sofreu entorse no joelho direito e deixou o Maracanã imobilizado e andando com auxílio de muletas. Fernando Diniz já adiantou que deve perder o jogador nos próximos jogos.

"A nota triste foi a contusão do Lelê. As vezes, um jogador para jogar num time como o Fluminense, de massa, de torcida, ele leva tempo para se adaptar. Muito provavelmente ele vai ficar um tempo afastado."

Confira outras respostas de Fernando Diniz:

Apoio dos torcedores

"O reencontro com a torcida foi maravilhoso. É muito bom jogador aqui no Maracanã. É importante que eles nos apoiem do início ao fim. É difícil ser campeão e mais ainda bicampeão. Tivemos uma melhora física muito grande. Na Data-Fifa, treinamos bastante. Fizemos ajustes com treino, com vídeo e estamos nos reencontrando em todas as frentes."

Rival agressivo

"Temos que nos preparar pelo Fluminense ser o atual campeão. O adversário joga de uma maneira mais agressiva. Da maneira positiva da palavra. Nos jogos do Colo-Colo, eles não jogaram como jogaram hoje. Mudaram a maneira de jogar, a formação, para tentar se ajustar ao nosso jeito de jogar. Existe uma fome natural de enfrentar o atual campeão. Temos que nos habituar com isso."

Retornos de Cano e Ganso

"É importante tê-los de volta. São jogadores que são peças fundamentais. Conhecem o nosso jeito de jogar. Ficam muito à vontade. É sempre muito bom pode contar com os dois. A qualidade técnica e característica de cada é exímia. Temos um dos maiores goleadores do mundo e um jogador que tem uma qualidade técnica que dispensa comentários."

Brilho de Marquinhos

"É um jogador que eu subi ele no São Paulo. Ele teve uma lesão no ligamento cruzado e voltou a jogar só depois que saí de lá. Na Europa, não conseguiu ter uma sequência de jogos. Mas sempre teve um potencial muito grande. O que ele está fazendo não me surpreende. Para mim, o Fluminense é um lugar certeiro para ele. Ele jogou muito bem nesses dois jogos e contra o Flamengo."