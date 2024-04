Marcelo em ação na vitória do Fluminense contra o Colo-Colo - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/04/2024 00:42

vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo (CHI), pela segunda rodada da Libertadores, o Fluminense assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A, com quatro pontos. O resultado no Maracanã, com gols de Marquinhos e Cano, foi tão emocionante que fez o lateral-esquerdo Marcelo esquecer como foi a jogada do lance que definiu o placar. Rio - Com a, o Fluminense assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A, com quatro pontos. O resultado no Maracanã, com gols de Marquinhos e Cano, foi tão emocionante que fez o lateral-esquerdo Marcelo esquecer como foi a jogada do lance que definiu o placar.

Em entrevista concedida ao streaming "Paramount+" após o jogo, Marcelo confessou havia esquecido da jogada do gol marcado por Germán Cano aos seis minutos da segunda etapa.

"Cara, vou ser sincero, nem lembro do segundo gol. Como é que foi o segundo gol? Ah, é verdade. Tem tanta jogada, assim depois do jogo. Acho que o Cano está muito feliz de ter voltado e ter marcado um gol, mas ele está muito mais feliz com a vitória. Era um jogo muito importante. Nesse início de campeonato, eram muito importantes esses três pontos", disse o camisa 12.

O lance em questão foi uma boa jogada de Marquinhos pelo lado direito, que cruzou na medida para o centroavante cabecear e tirar a igualdade do marcador. O camisa 14 do Fluminense não balançava as redes desde 8 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, na vitória por 1 a 0 contra o Sampaio Corrêa.

Marcelo foi peça importante nas transições do Fluminense e conseguiu travar as investidas do Colo-Colo, que buscou o campo de ataque durante toda a partida. O lateral-esquerdo atuou os 90 minutos e analisou a vitória sobre o Cacique.

"Diniz sempre deixa bem claro as coisas que temos que aproveitar a cada momento. A gente sabe que é difícil cada jogo, mas se a gente não aproveitar, as coisas não saem. Então, é óbvio que a gente tem que trabalhar, tem que correr, tem que marcar. Às vezes as coisas não saem, mas quando a gente faz com alegria, quando a gente faz com leveza, as coisas saem", destacou.