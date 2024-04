Cano, do Fluminense, chega ao Maracanã - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 09/04/2024 20:10

Rio - O técnico Fernando Diniz promoveu mudanças no time titular do Fluminense para o jogo contra o Colo-Colo (CHI). Recuperados de lesão, Germán Cano e Paulo Henrique Ganso voltam ao time titular. No meio, Lima ganha oportunidade. Com isso, a tendência é que Martinelli recue para a zaga e faça dupla com Felipe Melo.

Dessa forma, o Fluminense está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Martinelli, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Marquinhos e Germán Cano.

Fluminense e Colo-Colo medirão forças nesta terça-feira, 9, a partir das 21h, no Maracanã. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores 2024. O confronto terá transmissão ao vivo da Paramount+.