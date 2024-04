Lelê, do Fluminense, deixou o gramado de maca na vitória sobre o Colo-Colo - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 09/04/2024 23:21 | Atualizado 09/04/2024 23:51

Rio - O atacante Lelê virou motivo de preocupação para o técnico Fernando Diniz no Fluminense. O camisa 18, que entrou na segunda etapa da vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo (CHI), pela Libertadores, lesionou o joelho direito em dividida com o zagueiro Saldivia e deixou o campo de maca e chorando.

A jogada aconteceu na casa dos 40 minutos. Lelê buscou arrancada em direção a área no um contra um com o defensor da equipe chilena. O atacante foi ultrapassado na velocidade, tentou tocar na bola, mas levou a pior na dividida.

O árbitro Jesús Velenzuela deixou o jogo correr mesmo enquanto o atacante estava caído no chão. O departamento médico do Fluminense entrou no gramado dois minutos depois. O Dr. Douglas Santos, assim que se aproximou do jogador, já pediu a substituição - Antônio Carlos, zagueiro, foi para o campo.

Lelê deixou o Maracanã com a perna direita imobilizada e andando com auxílio de muletas. O jogador passará por exames de imagem. As primeiras informações dão conta de uma forte entorse no joelho direito.

O Fluminense agora vira a chave e se prepara de olho na estreia no Campeonato Brasileiro, no sábado (13), novamente no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino. Pelo torneio continental, o próximo compromisso será apenas no dia 25/4, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

Lelê, do Fluminense, deixou o Maracanã com a perna direita imobilizada Hugo Perruso/Agência O Dia