No Campeonato Carioca, Yago marcou três gols e deu três assistênciasDivulgação / NIFC

Publicado 09/04/2024 16:10 | Atualizado 09/04/2024 16:10

Rio - Destaque do Nova Iguaçu no último Campeonato Carioca, o meia Yago retornou ao Fluminense após as finais do Estadual com a equipe da Baixada, e, agora, negocia uma renovação com o Tricolor. De acordo com o "ge", o jogador, que tem vínculo até o fim do ano, deve ampliar seu contrato por mais duas temporadas.

O jovem ganhou alguns dias de folga antes de se reapresentar ao Tricolor. No entanto, Yago tem poucas chances de ser aproveitado no elenco principal e deve ser emprestado para algum clube da Série B, visando maior minutagem.

Um dos interessados é o Botafogo-SP, que possui conversas em estágio inicial com o meia. Podendo assinar um pré-contrato com qualquer clube em breve, o Fluminense entende que, para definir seu futuro com calma, a renovação de contrato teria que ser concretizada.

Apesar de ter subido para os profissionais do Fluminense, Yago nunca atuou pelo time de cima. Teve rápida passagem no Náutico, antes de ser emprestado para o Nova Iguaçu, onde foi um dos destaques da campanha histórica da Laranja Mecânica da Baixada no Campeonato Carioca. Com a camisa do Nova Iguaçu, ele marcou três gols e deu três assistências. Além disso, foi eleito a revelação do Estadual 2024.