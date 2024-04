Fernando Diniz, treinador do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Fernando Diniz, treinador do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 09/04/2024 13:49 | Atualizado 09/04/2024 13:54

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense dá um novo passo rumo ao bicampeonato. Após empatar com o Alianza Lima, do Peru, fora de casa, o Tricolor reencontra o Maracanã na competição pela primeira vez desde a final contra o Boca Juniors, da Argentina, em novembro do ano passado. Para o duelo contra o Colo-Colo, do Chile, nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), os tricolores terão os reforços de Ganso e Cano.

O meia e o centroavante, essenciais no jogo do técnico Fernando Diniz, não jogaram na estreia por conta de lesões. Ganso estava com problema na panturrilha, enquanto Cano com dores no joelho. Na ocasião, ambos estavam em transição e, por isso, não tiveram condições de jogar contra o Alianza Lima, fora de casa, pela primeira rodada da Libertadores.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz terá alguns desfalques. Os zagueiros Marlon (joelho direito) e Manoel (tornozelo esquerdo), os meias Gabriel Pires (joelho esquerdo) e Renato Augusto (panturrilha), e o atacante Keno (tornozelo esquerdo) seguem tratamento. Já o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy estão suspensos por causa da expulsão na Recopa.

Relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Samuel Xavier, Marcelo e Guga

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Thiago Santos

Meias: Alexsander, André, Arthur, David Terans, Lima, Martinelli e Paulo Henrique Ganso

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jhon Arias, Kauã Elias, Lelê, Lucumí e Marquinhos