Fluminense terminou sua campanha em casa na Libertadores de 2023 de forma invicta - Lenardo Brasil / Fluminense

Fluminense terminou sua campanha em casa na Libertadores de 2023 de forma invictaLenardo Brasil / Fluminense

Publicado 08/04/2024 18:12

Rio - Após viver um 2023 inesquecível, o Fluminense retorna ao palco do maior título da história do clube. O Maracanã vem sendo um dos grandes aliados do Tricolor na Libertadores, e, não à toa, o time das Laranjeiras possui um ótimo retrospecto no estádio atuando pelo torneio continental.

Na história da Libertadores, o Fluminense jogou 26 partidas no Maracanã. Ao todo, foram 15 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas, sendo a última em 2021, para o Junior Barranquilla, da Colômbia.

Nas duas campanhas que levaram o time à final, o Tricolor ficou invicto atuando no estádio. Em 2008, foram sete vitórias em sete jogos. Já em 2023, ano em que finalmente conquistou o título da competição, o clube venceu cinco e empatou duas. Os dados são do site 'Estatísticas Fluminense'.

Agora, contra o Colo-Colo, o Fluminense busca manter a invencibilidade e o retrospecto positivo em busca do bicampeonato da Libertadores. As equipes se enfrentam nesta terça (9), às 21h, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A.