Cano em treinamento do Fluminense no último domingo (7)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/04/2024 12:43 | Atualizado 08/04/2024 12:43

Rio - Recuperado de suas respectivas lesões e treinando desde semana passada , o atacante Germán Cano e o meia Paulo Henrique Ganso devem retornar ao Fluminense na partida contra o Colo-Colo, que acontece na próxima terça-feira (9), às 21h, no Maracanã, e é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Ganso em treinamento do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense Ganso não entra em campo desde a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, o meia sofreu uma lesão na panturrilha direita e trabalhava em sua recuperação no CT Carlos Castilho.Cano também não atua pelo Fluminense desde o jogo de ida da semifinal do estadual. O atacante de 36 anos foi diagnosticado com uma entorse no joelho direito e sofreu sua segunda lesão desde que chegou ao futebol brasileiro, em 2020.

Os dois, entretanto, devem retornar para o jogo decisivo contra o Colo-Colo. Outro jogador que deve voltar ao time titular do Fluminense é Marquinhos, um dos principais destaques do Tricolor no empate por 1 a 1 contra o Alianza Lima. Autor do único gol do clube brasileiro na partida, o atacante deve ganhar nova chance por conta da lesão de Keno, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Com isso, o time titular do Fluminense para o jogo contra o Colo-Colo deve ser o seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Marquinhos, Jhon Arias e Germán Cano.