Superbet entregou como ficará o uniforme do Fluminense - Reprodução

Superbet entregou como ficará o uniforme do FluminenseReprodução

Publicado 08/04/2024 07:30 | Atualizado 08/04/2024 07:33

Rio - Na véspera da oficialização da parceria, que será realizada nesta segunda-feira (8), em cerimônia nas Laranjeiras, o novo patrocinador máster do Fluminense entregou como ficará a camisa tricolor. Em anúncio programado para as redes sociais, a Superbet deixou vazar a imagem da camisa do clube com a marca.

A Superbet pagará R$ 52 milhões por ano em três temporadas. A casa de apostas chegou para o lugar da Betano. A estreia será nesta terça-feira (9), contra o Colo-Colo, do Chile, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O Fluminense buscou uma valorização financeira após conquistar o título da Libertadores e garantir a vaga no Mundial de 2025. Além disso, o acordo com a Betano foi considerado defasado após a regulamentação das casas de aposta no Brasil, que garantiu uma segurança jurídica por um investimento maior.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense volta a jogar no Maracanã pela primeira vez na competição após a final de 2023, quando venceu o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, na prorrogação. Na estreia da atual edição, o Tricolor empatou com o Alianza Lima, do Peru, por 1 a 1, fora de casa.