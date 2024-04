Filho de Marcelo, Enzo Alves garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid - Reprodução de vídeo

Filho de Marcelo, Enzo Alves garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de MadridReprodução de vídeo

Publicado 07/04/2024 12:54

Enzo Alves, filho do lateral Marcelo, do Fluminense, brilhou pelo Real Madrid sub-15, ao marcar o gol da vitória no clássico com o Atlético de Madrid. O jovem atacante de 14 anos fez de cabeça para garantir o 2 a 1.

Proud of you boy

Enzo Alves https://t.co/VaPSw2ljdJ — Marcelotwelve (@MarceloM12) April 6, 2024

Foi o 14º gol marcado por Enzo nas últimas oito partidas. Ele ainda soma oito assistências. Na comemoração, ele imitou o gesto característico de Bellingham, jogador da equipe principal do Real Madrid que costuma abrir os braços.

E como não podia deixar de ser, o pai coruja fez questão de divulgar o gol do filho artilheiro. Marcelo postou nas redes sociais o vídeo do lance, com a legenda: "Orgulhoso de você, garoto".



Longe do filho mais velho, o lateral tem conseguido acompanhar mais de perto o mais novo, Liam, que atua pelo futsal do Fluminense.