Renato Augusto em treinamento pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 05/04/2024 13:43 | Atualizado 05/04/2024 16:04

Rio - O Fluminense comunicou na tarde desta sexta-feira (5) que o meia Renato Augusto está em processo de tratamento de um problema muscular sofrido no jogo contra o Alianza Lima, na última quarta-feira (3 ). O meia foi substituído no primeiro tempo da estreia do Tricolor na fase de grupos da Libertadores por causa de dores na panturrilha esquerda.