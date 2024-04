Renato Augusto foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Alianza Lima - Lucas Merçon / Fluminense

Renato Augusto foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o Alianza LimaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 04/04/2024 14:59

Rio - O meia Renato Augusto foi substituído ainda no primeiro tempo no empate do Fluminense com o Alianza Lima por 1 a 1, na última quarta-feira (3), em Lima, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, após sentir dores na panturrilha. No entanto, a avaliação inicial indica que a situação do jogador de 36 anos não preocupa o departamento médico. Mesmo assim, ele será reavaliado na reapresentação desta terça (5), no CT Carlos Castilho. As informações são do "ge".