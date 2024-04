Marquinhos - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/04/2024 09:55

Rio - Último reforço a ser contratado pelo Fluminense para a temporada de 2024, o atacante Marquinhos, de 20 anos, foi o primeiro a marcar pelo clube carioca. Autor do gol de empate contra o Alianza Lima, pela estreia da Libertadores, o jovem quebrou um jejum de 16 partidas no ano.

O Fluminense atua com jogadores que foram contratados para a temporada desde a estreia, quando Antônio Carlos esteve em campo contra o Volta Redonda. Além dele, Gabriel Pires, Renato Augusto, Douglas Costa, David Terans, Jan Lucumi e também Felipe Alves, que é goleiro, haviam sido utilizados e passado em branco. Em seu quarto jogo na temporada, Marquinhos balançou as redes.



O atacante deve seguir recebendo oportunidades nas próximas partidas, tanto pelo desempenho, quanto pelos desfalques. No duelo contra o Colo-Colo, o Fluminense não deverá ter o retorno de Keno, que sofreu uma lesão no tornozelo, e não terá John Kennedy, que segue suspenso pela expulsão na final da Recopa. Com isso, o jovem deverá começar jogando novamente.



Revelado pela base do São Paulo, Marquinhos pertence ao Arsenal. Sem chances no clube inglês, o atacante foi emprestado ao Fluminense até o fim do ano. O jovem defendeu a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico ao lado de John Kennedy e Alexsander, outros jogadores do Fluminense.