Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

04/04/2024

Rio - O técnico Fernando Diniz elogiou Marquinhos pelo posicionamento no lance do gol que garantiu o empate do Fluminense com o Alianza Lima em 1 a 1, nesta quarta-feira, 3 , pela primeira rodada do grupo A da Libertadores. O atacante estava mais próximo à segunda trave e subiu com liberdade após cruzamento de Douglas Costa para cabecear e deixar tudo igual no marcador.

"Foi uma percepção do Marquinhos. Estava muito bem no jogo. Estava com confiança e percebeu o espaço. No fundo o cruzamento era mais direcionado para o Lelê do que para ele. E o Lelê atrai a marcação e ele acaba entrando no espaço e fazendo o gol", destacou o treinador.

Diniz também fez uma análise da partida. Ele admitiu que o Fluminense errou mais do que o de costume e ressaltou que o Alianza Lima ficou mais fechado depois de abrir o placar. O treinador também viu uma postura mais agressiva do Tricolor na etapa complementar e negou que o time tenha ficado desorganizado.

"Eu acho que a gente cometeu muitos erros de passes, que não é algo comum do time. A partida ia ser difícil da forma que eles jogaram. Eles não jogaram quase partida nenhuma com essa formação com uma linha de cinco, sendo quatro zagueiros de origem. E o que eles estavam esperando era erros na primeira parte de construção. Erramos mais do que costumamos errar", afirmou Diniz.

"Fizeram o gol e ficaram mais fortes no que que diz respeito a fechar espaços. O campo também prejudica muito. Campo muito irregular e seco. O campo tem a ver com os passes que erramos. Demora a nos adaptar. No segundo tempo, tivemos uma postura mais agressiva. Colocamos o time para frente, mas não ficamos desorganizados. Tinha dificuldade para penetrar, mas estivemos perto de empatar o jogo e empatamos merecidamente", concluiu.

Com o resultado desta noite, Fluminense e Alianza Lima somam um ponto na tabela. O Colo-Colo (CHI) venceu o Cerro Porteño (PAR) na rodada e assumiu a liderança do grupo.

"Acho que eles tiveram mais chances de fazer o gol que a gente. Todavia, fomos um time que tomamos mais riscos na partida. Somando as duas coisas, acho que o resultado do jogo foi justo", disse o técnico.