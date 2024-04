Samuel Xavier em ação contra o Alianza Lima - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 04/04/2024 12:59

Lima - O Fluminense estreou na Libertadores com um empate fora de casa por 1 a 1 com o Alianza Lima, do Peru. Apesar do desempenho do time ter sido bastante criticado pela torcida, o lateral-direito Samuel Xavier enalteceu o ponto conquistado em Lima, destacando os problemas que o Tricolor enfrentou devido a desfalques na última quarta-feira.

"A gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil, mas acho que a gente sempre procura a vitória. Se você vir o jogo, a gente tá sempre em cima, querendo buscar o gol. A equipe do Alianza Lima jogou no contra-ataque, jogadores rápidos na frente. Acabaram saindo à frente no placar. Pelas circunstâncias, foi um ponto importante sendo fora de casa. Mas nossa equipe sempre buscou a vitória. Feliz pelo Marquinhos que fez o gol, conseguimos o empate. Esse ponto fora de casa vai fazer a diferença para a gente", disse Samuel Xavier, na zona mista após o jogo contra o clube peruano.

O lateral-direito admitiu a dificuldade tricolor contra o Alianza Lima, destacado o bom comportamento defensivo do clube peruano. Samuel Xavier apontou o próximo desafio pela Libertadores, contra o Colo-Colo, na próxima terça-feira (9), às 21h, no Maracanã, como essencial na busca pela classificação na competição.

"Acho que tivemos um pouco de dificuldade com a linha de cinco do Alianza Lima. Geralmente, quando a gente joga fora de casa, as equipes jogam para cima. (O Alianza Lima) foi uma equipe que esperou bastante a gente, dois jogadores (Waterman e Serna) esperavam sempre o contra-ataque. Essa foi a nossa dificuldade. A gente sai daqui com um bom resultado, levamos para o Brasil, agora temos um jogo no Maracanã (contra o Colo-Colo). Temos que buscar os três pontos", concluiu.

Samuel Xavier fez seu segundo jogo na temporada após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha direita. Antes dessa partida, ele tinha atuado no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, contra a LDU.