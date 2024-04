Felipe Melo - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 04/04/2024 08:21 | Atualizado 04/04/2024 08:21

Peru - Em sua estreia pela Libertadores contra o Alianza Lima, a atuação do Fluminense reforçou algo que tem sido notório mesmo antes do começo da temporada de 2024: o Tricolor precisa de contratações para o sistema defensivo. Mesmo contra um adversário bastante frágil no ataque, o clube carioca sofreu bastante e mesmo com uma posse de bola avassaladora deu ao rival muitos mais oportunidades que criou.

Ao analisar o desempenho defensivo do Fluminense na partida, Fernando Diniz reforçou que as chances criadas pelos rivais aconteceram em erros de passe dos jogadores tricolores. Porém, a recomposição defensiva da dupla formada por Felipe Melo e Thiago Santos deixou a desejar.



"O Serna (atacante e autor do gol do Alianza Lima) não apareceu solto porque deixamos ele solto. A origem dele aparecer com chances de finalizar foram os erros que a equipe não costuma ter. A equipe não erra passes. Oferecemos muitos contra-ataques. Sabíamos que poderiam jogar dessa forma. Nessa hora que erramos o passe na primeira linha de construção eles tiveram chances", afirmou.



Além dos erros técnicos, a falta de velocidade da dupla formada por Felipe Melo e Thiago Santos chamou bastante atenção. Os veteranos, que são volantes de origem, não conseguiram conter os contra-ataques dos peruanos. Na segunda etapa, com Martinelli e André formando a dupla de zaga, a situação melhorou por conta da juventude dos volantes revelados em Xerém.



Para 2024, o Fluminense perdeu Nino para o futebol russo e repôs com a chegada de Antônio Carlos. No entanto, o zagueiro, que estava no futebol norte-americano, não vem rendendo. Para o setor, o Tricolor conta com Marlon Santos, que vem enfrentando problemas físicos, Manoel, que retornou de suspensão recentemente, mas voltou a se lesionar, Felipe Andrade, que vinha se destacando no começo do Carioca atuando como volante, e David Braz, que está em fim de contrato com o Tricolor.

O clube das Laranjeiras aguarda a possível chegada de Thiago Silva, que tem contrato com o Chelsea até junho, porém, a fragilidade defensiva do Fluminense vem evidenciando a necessidade de mais contratações para o setor. No entanto, a tendência é que além do zagueiro, de 39 anos, nenhum outro reforço chegue para fortalecer a defesa tricolor.