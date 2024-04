Betano deixará o Fluminense após três anos de parceria - Divulgação/Fluminense FC

Publicado 03/04/2024 20:21

Rio - A estreia do Fluminense na Libertadores marca o fim de uma parceria especial para o clube. O jogo contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos, será o último da casa de apostas Betano como patrocinadora máster.

A Betano iniciou a parceria com o Fluminense em junho de 2021, com contrato inicial até junho de 2023. No ano passado, o vínculo foi renovado até 2025. Porém, a regulamentação das casas de apostas no Brasil, além da valorização do clube com o título da Libertadores, deixou o acordo defasado.

No último jogo da parceria, o Fluminense entrará em campo com uma mensagem de agradecimento na camisa. A Betano será substituída pela Superbet, que pagará R$ 52 milhões anuais por três temporadas. A estreia da nova patrocinadora máster será no dia 9, contra o Colo-Colo, do Chile, no Maracanã.

Hoje vamos assim! Obrigado, @Betano_BR! Três anos de uma parceria de muito sucesso e conquistas pic.twitter.com/DttrnHgYx3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 3, 2024