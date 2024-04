Revelados pelo Fluminense, Martinelli e André já marcaram o nome na história do clube - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Revelados pelo Fluminense, Martinelli e André já marcaram o nome na história do clubeMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 03/04/2024 17:27 | Atualizado 03/04/2024 17:31

Rio - Revelados no Fluminense, André e Martinelli podem aumentar o legado de Xerém na Libertadores. Únicos jogadores formados no clube entre os atletas com mais jogos na competição continental, eles podem bater o recorde do ex-jogador e ídolo Fred na edição de 2024.

Fred é o recordista de jogos do Fluminense na Libertadores, com 29. Já André e Martinelli somam 21 e podem ultrapassar o ex-centroavante em caso de classificação para as quartas de final. Além deles, Árias e Ganso também aparecem no oitavo lugar no ranking, com 17, e também podem passar Fred.

Em caso de classificação até a final, os quatro jogadores podem disputar 13 partidas. Sendo assim, André e Martinelli podem alcançar a marca de 34 jogos, enquanto Árias e Ganso poderiam chegar em 30.

Atual campeão, o Fluminense estreia na Libertadores contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos.

Mais jogos pelo Fluminense na Libertadores:

1º - Fred - 29 jogos

2º - Thiago Neves - 28 jogos

3º - Edinho e Nino - 24 jogos

4º - Carlinhos e Conca - 22 jogos

5º - André*, Cavalieri e Martinelli* - 21 jogos

6º - Bruno - 20 jogos

7º - Gum - 18 jogos

8º - Árias*, Ganso* e Leandro Euzébio - 17 jogos

(*) Jogadores no atual elenco