Em 2023, Cano brilhou na vitória sobre o Sporting Cristal, na estreia do Fluminense na Libertadores, em LimaErnesto Benavides / AFP

Publicado 03/04/2024 09:30

contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília).

Em 5 de abril de 2023, o Fluminense dava o primeiro passo rumo à Glória Eterna, ao vencer o Sporting Cristal de virada por 3 a 1. Um ano depois, o Tricolor retorna a Lima, no Peru, agora como campeão da Libertadores que inicia uma nova caminhada, pelo bicampeonato

Se ficar no grupo da equipe peruana costuma ser considerado uma maldição na Libertadores - desde 1998, nunca um clube que caiu no mesmo grupo do Alianza foi campeão -, a cidade, por outro lado, tem sido um imã de títulos. Os últimos três campeões da competição começaram as campanhas vencendo em Lima: os outros foram Flamengo, em 2022, e Palmeiras, em 2021.

No caso do Fluminense, a vitória por 3 a 1 ainda teve um peso decisivo, mesmo sendo apenas o primeiro jogo. A única vitória fora de casa da equipe de Diniz na fase de grupos garantiu a classificação em primeiro lugar para as oitavas de final, após um empate em 1 a 1 no Maracanã com o Sporting Cristal, que ficou em terceiro lugar, a apenas dois pontos de ultrapassá-lo na última rodada.

Do time que estreou em Lima na temporada passada, Alexsander foi o único que não começou como titular na final da Libertadores de 2023. E como viria a ser em toda a campanha histórica até o título, Germán Cano já mostrou o cartão de visitas, marcando dois gols.

A partida ainda teve três estreias pelo Fluminense. A principal delas, Marcelo que já foi decisivo ao cair para a direita e descolar um lançamento preciso para Arias cruzar e Cano fazer o gol da virada. Além do lateral, Thiago Santos e Lelê também foram outras novidades.

não poderá contar com três titulares em Lima: Cano, Ganso e Keno. O atacante, inclusive, é o mais cotado para substituir Cano, que ficou no Rio devido a dores no joelho direito . A lista de desfalques, aliás, será um desafio para Fernando Diniz, que ao contrário de um ano atrás,

Além do trio, outros três jogadores que estiveram em campo em 2023 não fazem mais parte do elenco tricolor: o capitão Nino, e os reservas Gabriel Pirani e Vitor Mendes, autor do terceiro gol.