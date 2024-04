Rodrigo assina primeiro contrato profissional com o Fluminense - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 02/04/2024 18:35 | Atualizado 02/04/2024 18:36

Rio - Nesta terça-feira, 2, o zagueiro Rodrigo esteve no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, e assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense. O vínculo do atleta com o Tricolor é válido até o fim de 2026.

"Me sinto muito feliz e motivado em realizar um sonho que vinha buscando desde criança. Espero retribuir o que o clube faz por mim e pela minha carreira e, em breve, chegar ao profissional para dar alegrias à torcida tricolor", disse Rodrigo, de 18 anos, ao site do Fluminense.

Rodrigo é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, e chegou ao Fluminense em 2021. Dois anos depois, fez parte do elenco campeão da Recopa, do Carioca e da Taça Guanabara Sub-17.

O clube confirmou que, a partir desta temporada, Rodrigo defenderá o time sub-20 do Fluminense.