Parceria entre Fluminense e Betano se encerrouDivulgação / Fluminense

Publicado 02/04/2024 13:30 | Atualizado 02/04/2024 13:30

Rio - O Fluminense anunciou por meio das suas redes sociais o fim do acordo com a Betano. O clube carioca tinha contrato com a casa de apostas, que era seu patrocinador máster, até o fim de 2025. Porém, o Tricolor acertou um contrato maior com a Superbet, outra casa de apostas, em um novo acordo que deverá ser anunciado em breve.

"O Fluminense agradece à Betano pela parceria nesses quase três anos e pela participação na retomada do caminho de títulos e vitórias. O clube deseja sorte à empresa, para a qual estará sempre de portas abertas", divulgou o Fluminense em nota oficial.



Com a empresa como patrocinador máster, o Fluminense entrou em campo em 205 partidas, venceu 106 vezes, empatou 40 jogos e foi derrotado em 59 confrontos. O Tricolor conquistou uma Libertadores, dois Cariocas e uma Recopa Sul-Americana.



A Superbet pagará ao Fluminense o mesmo valor do São Paulo, algo em torno de R$ 52 milhões por ano. O vínculo vai até o fim de 2026. Ambos possuem o quarto maior patrocínio máster anual do futebol brasileiro. Corinthians (R$ 120 milhões), Flamengo (R$ 85 milhões) e Palmeiras (R$ 81 milhões) estão à frente. Entre os maiores patrocínios, apenas o Alviverde não tem acordo com casa de apostas.