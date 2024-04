John Kennedy - Divulgação / Fluminense

Publicado 01/04/2024 14:39

Rio - Autor do gol do título da Libertadores conquistado pelo Fluminense, John Kennedy viveu um momento especial em 2023. O jovem, de 21 anos, sempre foi apontado como uma grande promessa, mas não havia se concretizado nos profissionais. No começo do ano, o atacante foi emprestado para a Ferroviária, de São Paulo. Após se destacar, voltou ao Tricolor para fazer história. John Kennedy citou a decisão de atuar no futebol paulista como a mais correta da sua carreira até o momento.

"A Ferroviária foi o momento mais importante para mim. Foi o momento que eu precisava. Foi a melhor escolha que eu fiz. Serviu para eu ver que eu tinha nascido para jogar futebol mesmo... Eu amadureci para chegar no Rio e não errar de novo", afirmou em entrevista ao canal "The Players' Tribune Brasil".



Nascido em Minas Gerais, John Kennedy chegou muito jovem ao Rio de Janeiro. Ao longo da carreira, o atacante afirmou que foi orientado a buscar alguma opção, caso não emplacasse no profissional, porém, isso nunca foi uma opção para ele.



"Coloquei na cabeça que queria ser jogador. Queria não, tinha que ser jogador. Falavam que eu tinha que ter um plano B, que era um em um milhão que tinha chance de virar jogador. Que nada no futebol era certo. Mas eu sempre falei que seria jogador, que não tinha plano B, que eu seria um em um milhão. Eu nunca pensei em outra coisa", disse.