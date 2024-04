Fluminense acertou com novo patrocinador máster - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 01/04/2024 09:30 | Atualizado 01/04/2024 10:03

Rio - A novela chegou ao fim. O Fluminense terá um novo patrocinador máster para o restante da temporada de 2024. O Tricolor chegou a um acordo com a Superbet, que pagará R$ 52 milhões por ano, e ocupará o espaço da Betano. De acordo com informações do "GE", a estreia será contra o Colo-Colo, do Chile, dia 9, no Maracanã, pela Libertadores.

O acordo entre Fluminense e Superbet será válido por três anos. O jogo contra o Alianza Lima, do Peru, na próxima quarta-feira (3), em Lima, será o último da Betano na camisa do Fluminense. A casa da aposta chegou a enviar uma proposta para seguir ocupando o espaço, mas os valores não chegaram ao número considerado ideal.

A Betano prepara um vídeo de despedida relembrando as conquistas do Fluminense durante a parceria. A casa de aposta chegou em junho de 2021, com acordo até 2023. No ano passado, as partes renovaram até 2025. Porém, com a conquista da Libertadores e a participação no Mundial de 2025, além da regulamentação das casas de aposta no Brasil, o Tricolor viu o acordo defasado.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense estreia na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Alianza Lima, em Lima, no Peru. O Tricolor é o cabeça de chave do Grupo A, que conta também com Colo-Colo, do Chile, e Cerro Porteño, do Paraguai.