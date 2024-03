Fernando Diniz - Divulgação / Fluminense

Publicado 31/03/2024 11:00 | Atualizado 31/03/2024 11:19

Rio - Pronto para estrear na Libertadores rumo ao bicampeonato, o Fluminense divulgou, na manhã deste domingo (31), a lista de inscritos da equipe para a fase de grupos da competição. Com 50 jogadores presentes, as novidades ficam por conta da presença do lateral-direito Lucas Calegari, que retornou recentemente de empréstimo do LA Galaxy, dos Estados Unidos, para se recuperar de lesão, e da ausência do zagueiro David Braz.

O Tricolor viaja para Lima, no Peru, nesta segunda e irá utilizar as instalações da Federação Peruana de Futebol durante sua estadia no país. Na quarta, o clube das Laranjeiras enfrenta o Alianza Lima, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h30.

Confira a lista de inscritos do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves, Gustavo Ramalho, Kevyn e Vitor Eudes;

Laterais: Alexandre Jesus, Calegari, Diogo Barbosa, Guga, Jhonny, João Henrique, Justen, Marcelo, Marcos Pedro, Rafael Monteiro e Samuel Xavier;

Zagueiros: Antônio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo, Kayky Almeida, Loiola, Manoel, Marlon e Thiago Santos;

Meias: Alexsander, André, Arthur, Dohmann, Freitas, Gabriel Pires, Ganso, Isaque, Lima, Martinelli, Renato Augusto, Terans, Thiago Henrique e Wallace;

Atacantes: Agner, Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jan Lucumí, Jhon Arias, John Kennedy, Kauã Elias, Keno, Lelê, Marquinhos e Matheus Reis.