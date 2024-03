Fluminense busca aumento de patrocínio master para 2024 - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/03/2024 10:00

Rio - A novela sobre o patrocinador máster do Fluminense ganhou um novo capítulo. A proposta de reajuste financeiro da Betano, atual dona do espaço na camisa tricolor, não chegou perto do valor considerado ideal pelo clube, e uma mudança pode ocorrer nas próximas semanas, de acordo com o "ge". A Superbet é a favorita para assumir o posto.

O Fluminense busca uma valorização financeira após conquistar o título da Libertadores em 2023. O Tricolor vê o atual vínculo com a Betano defasado após a regulamentação das casas de aposta no Brasil. A empresa se tornou a patrocinadora máster do clube em junho de 2021 com contrato válido até junho de 2023 por cerca de R$ 15 milhões no total.

Em junho do ano passado, o Fluminense renovou com a Betano até 2025 e houve um reajuste, mas os valores não foram divulgados. Após a regulamentação das casas de aposta no Brasil, o clube entende que houve mais segurança jurídica para investimento e que o contrato ficou com valores abaixo da média com relação ao mercado.

Além da segurança jurídica para investimentos mais altos com as casas de apostas, o Fluminense tem como trunfo a conquista da Libertadores de 2023 e a participação no Mundial de Clubes de 2025, que será a primeira edição com 32 clubes, para conseguir uma valorização financeira. A Superbet, que recentemente acertou com o São Paulo, é a favorita para ocupar o espaço da Betano.