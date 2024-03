Kauã Elias é tratado como uma das grandes joias de Xerém e do futebol brasileiro - Marina Garcia / Fluminense

Kauã Elias é tratado como uma das grandes joias de Xerém e do futebol brasileiroMarina Garcia / Fluminense

Publicado 28/03/2024 21:15

Rio - O Fluminense acertou a renovação de contrato do atacante Kauã Elias. Aos 18 anos, a jovem promessa tricolor assinou novo vínculo válido até o fim de 2029.

A joia da base já tinha assinado uma extensão de vínculo válido até dezembro de 2026, em janeiro. No entanto, havia um acerto por uma renovação válida até 2029, o que foi feito assim que Kauã completou 18 anos de idade nesta quinta (28).

"Essa renovação é muito importante para mim. Estou muito feliz, um presente de aniversário como esse é o que muitas pessoas querem. Agora é continuar treinando bem para que, quando o momento chegar, eu possa desfrutar e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é gol", disse Kauã.

Kauã Elias chegou ao clube em 2016, quando tinha apenas 11 anos de idade. Em 2022, durante excursão do time Sub-16 pela Europa, o centroavante se destacou ao marcar 16 gols em 16 jogos. Em 2023, estreou pelo time profissional na partida contra o The Strongest-BOL, na altitude de La Paz, em duelo válido pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. Na ocasião, se tornou o atleta mais novo a defender o Fluminense na competição continental.



O jovem atacante também brilhou pela seleção brasileira Sub-17, sendo um dos artilheiros do Sul-Americano da categoria, com cinco gols. Por conta de seu desempenho, foi apontado pelo tradicional jornal britânico “The Guardian” como uma das maiores promessas do futebol mundial.