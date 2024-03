Felipe Melo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Capitão do Fluminense e ex-companheiro de Robinho e Daniel Alves na Copa do Mundo de 2010, Felipe Melo, de 40 anos, se posicionou sobre as condenações dos dois ex-jogadores da Seleção por estupro. O veterano afirmou que a pena para o lateral-direito foi branda, mas reforçou a necessidade de ressocialização de ambos, após o cumprimento da pena.

"Futebol não vai dar para eles jogarem mais, mas que seja... Não podem fechar as portas para eles também, porque pagaram. Pela lei dos homens, foi pago. Tem que pagar. Acho, inclusive, pouco (tempo de pena). Daniel Alves já saiu da cadeia. Acho pouco para quem fez isso com uma mulher. Imagina o sentimento da menina, que é filha, dos pais. A partir do momento que o cara é condenado, acabou. Não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que pagar, e depois que pagar a pena e sair, tem que ser ressocializado. Nós temos sim o dever de educar os nossos filhos, e isso também é muita questão de educação. Educar os nossos filhos, nossas filhas para que isso não aconteça", afirmou em entrevista ao "GE".

Felipe Melo criticou a visão de que os jogadores brasileiros deveriam se posicionar sobre a condenação dos ex-atletas da seleção brasileira por estupro. O veterano defendeu a liberdade dos profissionais do futebol se calarem sobre o assunto.

"Olha, primeiro de tudo ninguém é obrigado a falar sobre o tema. “Ah, mas por que que fulano não fala?” Não fala porque não é obrigado a falar, mas eu não vejo problema nenhum. Eu tenho uma filha de 15 anos de idade. Se tivesse feito com a minha filha, acho que eu não estaria aqui para dar essa entrevista para vocês. Acho que o ser humano tem que ser respeitado, a mulher tem que ser respeitada, o homem tem que ser respeitado", disse.