John Kennedy em treino do FluminenseLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 26/03/2024 12:57

Rio - O Fluminense ganhou dois desfalques para seus dois primeiros jogos na Libertadores. O Tricolor não contará com John Kennedy e Diogo Barbosa, que foram punidos pela Conmebol por conta das expulsões no segundo jogo da Recopa Sul-Americana, no dia 29 de fevereiro, no Maracanã, e não poderão enfrentar Alianza Lima e Colo-Colo.

Além da suspensão, o Fluminense também terá que pagar uma multa de 8 mil de dólares (quase R$ 40 mil) pela expulsão do lateral, que estava no banco quando levou o cartão vermelho contra a LDU, já na reta final da partida. Já John Kennedy deixou o Tricolor com um a menos desde os 34 minutos do segundo tempo, quando deu um pisão no adversário.

O Fluminense ainda pode entrar com recurso na Conmebol para não pagar a multa. No entanto, a decisão das punições é irrevogável.

A estreia do Fluminense na Libertadores será no dia 3 de abril, contra o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), no Peru.